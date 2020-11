Otto e Mezzo, Mario Monti e il lockdown in Lombardia: "Capisco Attilio Fontana, ma non lo condivido"

05 novembre 2020 a

Mario Monti, ospite di Lilli Gruber ad Otto e Mezzo in onda su La7, ha voluto commentare le parole di Attilio Fontana contro l'istituzione della Lombardia come zona rossa: "Lo capisco ma non lo condivido. Senza un trattamento radicale di questo male è illusorio che lasciando un po' più aperto l'economia abbia un po' meno danno", spiega Monti.

In seconda battuta poi però il senatore a vita invita il "premier Conte a parlare e collaborare con l'opposizione". In pratica Monti è dello stesso avviso del Capo dello Stato che da tempo predica dialogo e armonia tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la gestione dell'emergenza coronavirus. Appelli sempre caduti nel vuoto dopo l'ennesima polemica oggi da parte del premier con il leader della Lega, Matteo Salvini, e con i governatori centrodestra.

