Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini bestemmia dopo soli 2 giorni: si sente tutto nitidamente, da squalifica

08 novembre 2020 a

a

a

Incredibile Stefano Bettarini. Entrato al Grande Fratello Vip soltanto due giorni fa, nel corso della puntata di venerdì 6 novembre condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe già essere costretto ad abbandonare il reality per squalifica. Il provvedimento disciplinare dovrebbe infatti essere inevitabile, perché Bettarini si è macchiato di una mancanza di rispetto del regolamento troppo pesante, avendo bestemmiato in maniera piuttosto nitida. Infatti Enock Balotelli e Pierpaolo Pretelli che erano in ascolto si sono pietrificati quando hanno udito quelle due parole che valgono la squalifica. Bettarini stava parlando con i due concorrenti dei quando ha vinto il televolo contro Andrea Damante in una delle passate edizioni del GF Vip: “Lui, quando è uscito… porca m***”, si è lasciato sfuggire mentre mangiava le patatine. È seguito un momento di imbarazzo e silenzio: che si siano subito resi conto della gravità della situazione?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.