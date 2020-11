Live-Non è la d'Urso, incidente in diretta per Pierpaolo Sileri: "Deve rendere conto", ma resta muto mentre le piazze esplodono

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

Da Milano a Napoli. Passando per la Puglia, Calabria e tutto il resto d’Italia. La protesta dei commercianti, partite iva e cittadini s’ingrossa. E a Live-Non è la d'Urso parla il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che va coi piedi di piombo e usa il condizionale quando parla di ritorno alla normalità. Una doccia gelata per tutti. E da Padova, piazza infuocata, un imprenditore dice: “Siamo in zona gialla, ma non riusciamo a pagare affitti, dipendenti o tasse”. Ma Sileri parla di ristori dati dallo Stato. I cittadini in collegamento nelle piazze infuocate s’arrabbiano dicendo che in questi mesi hanno rimesso capitale e clienti. Sileri resta in silenzio. “Deve rendere conto a questa gente che non ce la fa più”. Il viceministro ripete la frase slogan: “Aiutare tutti coloro che hanno subito un danno da questa pandemia". Ma la piazza ci crede poco. La protesta monta. S’infiamma ancora di più. E poi rincara la dose Gianluigi Nuzzi: “Ci sentiamo presi in giro. Dove sono i soldi non spesi per l’emergenza Covid in Calabria. Ve ne siete accorti grazie ai giornali? Vi sembra normale?”.

