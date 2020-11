Non è l'Arena, Massimo Giletti difende Matteo Bassetti: "Vomitata addosso ogni ingiuria, assurdo"

09 novembre 2020 a

"Mi hanno vomitato addosso ogni possibile ingiuria". Matteo Bassetti spiega così, a Non è l'Arena su La7, quello che sta vivendo: "Chi critica non sa e non fa". Ma Massimo Giletti cerca di scendere nel dettaglio: "No aspetti, cosa le hanno fatto?". "Io - racconta il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - sono stato nominato da Agenas come coordinatore per i criteri di ospedalizzazione dei malati Covid, ma alcuni hanno detto che la nomina non era adeguata per la caratura scientifica".

Immediato il sostegno del conduttore: "Con tutto quello che ha pubblicato, a differenza di chi non ha pubblicato neanche due righe - tuona Giletti -, mi sembra assurdo". Per Bassetti però il problema è un altro: "Non è tanto la pubblicazione - conclude -, ma il fatto che io sto in mezzo ai malati. Purtroppo nel nostro Paese chi parla e comanda di malati ne ha visti pochi". Più chiaro di così.





