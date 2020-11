Grande Fratello Vip, voto truccato? "Due cartoncini in mano", scandalo-De Blanck sotto agli occhi di Alfonso Signorini

10 novembre 2020 a

“Hai visto che avevo due cartoncini in mano? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti…”. Patrizia De Blanck ancora una volta ha commesso un “peccatuccio” al Grande Fratello Vip, infrangendo il regolamento proprio sotto il naso di Alfonso Signorini, che però in diretta non si è accorto di nulla. Al momento delle nomination palesi tra le donne del reality, la De Blanck ha detto una frase che ha destato sospetti: “Visto che Stefania Orlando aveva già tanti voti, ho votato lei”. Ma come faceva a sapere che avrebbe preso tante nomination? Probabilmente qualcosa aveva intuito, perché la contessa ha poi spiegato alla Orlando di aver giocato un po’ sporco: “Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già tanti voti. Quindi ho votato te. Hai visto che avevo due cartoncini in mano?”. Difficilmente ci saranno delle conseguenze, più che altro perché l’infrazione della De Blanck non ha avuto alcun reale impatto sul gioco: la Orlando sarebbe comunque finita al televoto con Massimiliano Morra perché aveva ricevuto la maggior parte delle nomination.

