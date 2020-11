Grande Fratello Vip, l'orrore subito da Matilde Brandi dietro le quinte: "Zitta, vecchia". Lei senza parole

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

a

a

Tutta la verità. Nient’altro che la verità. Matilde Brandi vuota il sacco. Dopo la lite - fuori onda - con Franceska Pepe racconta come sono andate le cose. Ma andiamo per gradi. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la Pepe ha fatto alcune storie di fuoco contro Matilde (tra loro non c’è mai stata simpatia). La Brandi è rimasta in religioso silenzio in queste ore. Fino a quando decide dir rompere il silenzio e raccontare tutto.

Durante la pubblicità, brutale rissa dietro le quinte: Franceska-Matilde Brandi, robe da matti in studio da Signorini

“Sono venuta a sapere dai giornali della lite. Io non ho attaccato nessuno, forse il contrario. Mi sono sentita dire cose poco carine. Di tutto: zitta, vecchia...”, sono rimasta senza parole. Guardavo Miriam e commentavo il Gf vip. Niente di più. Lei è partita all’attacco. Pensate che mia figlia, che ha 15 anni, mi ha fatto vedere tutto quello che è accaduto sui social”, dice la Brandi. “Sono una donna di 50 anni, lei ne ha 26. Non ho capito questo suo attacco. Veniva da ridere quando mi ha attaccato in questa maniera”, conclude la Brandi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.