Pomeriggio 5, Maria Monsè su Amedeo Goria e il raptus in ascensore: "Sì, ho goduto", confessione molto spinta

Incroci "pericolosi" a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Tra gli ospiti ecco Amedeo Goria e Maria Monsè, che hanno recentemente rivelato di avere avuto un flirt in passato, la scintilla scattò quando si conobbero sul set del film Annarè. Il primo bacio in ascensore, dove Goria ci aveva provato con la Monsè. E quest'ultima racconta: "Avevamo appena iniziato le riprese. Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo bacio". A quel punto Roberto Alessi, anche lui ospite a Pomeriggio 5, ha chiesto alla Monsè se ne avesse approfittato. Molto diretta la risposta della diretta interessata: "Beh sì, ho goduto". Schietta, molto schietta. Successivamente, la Monsè ha speso belle parole su Goria, rivelando tutto il suo lato romantico: "Sono successe delle cose carine. È un uomo così romantico. Mi ha mandato in camera delle margherite, mica delle banali rose rosse", ha concluso Maria Monsè.

