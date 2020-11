Otto e Mezzo, Lilli Gruber e Paolo Mieli contro Roberto Speranza: “Sistema aberrante, cos'ha fatto in Calabria”, passato sotto silenzio

13 novembre 2020 a

a

a

Paolo Mieli è stato uno degli ospiti della puntata di venerdì 13 novembre di Otto e Mezzo, con Lilli Gruber che ha fatto partire la discussione dalla notizia di giornata, ovvero dall’imminente zona rossa in Campania e dal conseguente scontro (l’ennesimo) tra il governo e Vincenzo De Luca. Quest’ultimo non perde occasione per mettersi di traverso e fare lo sceriffo, ma Mieli si è concentrato anche sugli errori di Giuseppe Conte e compagni: “Fanno scelte un po’ improvvisate, fare quattro-cinque Dpcm di seguito senza poi verificare se funzionano… Continuano a rincorrere il virus, ma io sono rimasto colpito da un’altra cosa”. Il giornalista del Corsera ha quindi nominato Roberto Speranza e quanto accaduto in Calabria: “È uno dei ministri che mi piacciono di più, però la nomina in Calabria di quel Zuccatelli che poi non si è dimesso da commissario perché compagno di corrente di Speranza… questa è una cosa che in Italia passa in secondo piano con tutti i guai che abbiamo, ma che si stima è questo in cui ognuno difende la sua ‘tribù’?”. “Non lo so, un sistema aberrante penso”, ha aggiunto la Gruber che ha poi cambiato argomento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.