Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la proposta indecente: "Ma cosa c***o stai dicendo?", Adua Del Vesco scandalizzata

16 novembre 2020 a

a

a

Dayane Mello continua a far discutere al Grande Fratello Vip per un certo modo di pensare e di esprimersi. In una lunga confidenza notturna con la compagna di letto Adua Del Vesco, la modella brasiliana si è detta sicura che verrà eliminata nella prossima puntata, non sapendo che in realtà il televoto la vede favorita dato che è in lotta con due “comodini” del calibro di Andrea Zelletta e soprattutto Massimiliano Morra. La Mello ha dato alla compagna delle “linee guida” per affrontare il reality senza di lei: “Tu devi vivere con queste persone qua, devi far finta di essere loro amica, come faranno a loro volta”. “Ma Dayane cosa c***o stai dicendo?”, è stata la risposta scioccata della Del Vesco, che però non è riuscita a smuovere la Mello dalle sue convinzioni: “Io so già come faranno… A questo punto sai cosa ti dico? Meglio che stai da sola così tu sei più serena e loro sono più sereni”. Insomma, tra la modella brasiliana e gli altri concorrenti il rapporto sembra essere sempre più compromesso, ma proprio per questo il pubblico potrebbe decidere di tenerla ancora in casa, dato che crea dinamiche e conflitti interessanti.

"Non voglio passare per..." Ma siamo impazziti? Selvaggia Roma, squalifica record al GF Vip? La voce: fatta fuori dopo 2 giorni, la frase oscena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.