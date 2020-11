Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Non si è accorta dell'offesa", cos'è uscito di bocca a Pupo. Colpo basso su Briatore

17 novembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è stata suo malgrado grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, a causa di alcune dichiarazioni di Dayane Mello, che l’ha accusata di essere nota solo per aver sposato Flavio Briatore. Ne è scaturita una forte discussione all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, fino a quando Pupo non ha fatto irruzione così: “La Gregoraci ha fatto bene a sposare un miliardario, tutte quante voi vorreste sposarne uno, non ve lo dico io”. Questa frase è stata seguita dagli applausi in studio che hanno suscitato molte polemiche, a partire da quella del Corriere della Sera, secondo cui è passato “forte e chiaro un messaggio nauseante, sì dà per assodato che la donna sia una cacciatrice di fortune”. L’unica che ha provato a contraddire Pupo è stata Maria Teresa Ruta, che ha balbettato “ma no, non è vero”. “Pupo se ne faccia una ragione - si legge sul Corsera - non tutte le donne, non tutte quelle che partecipano al GF e, senza subbio, non tutte quelle che nella casa non metteranno mai piene, si sposerebbero volentieri un miliardario. E la speranza è che nemmeno chi lo ha fatto, come Elisabetta Gregoraci, sia stata motivata dal Cud più che dai sentimenti”.

