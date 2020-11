Ilaria D'Amico a L'aria che tira ridicolizza il Pd e fa godere Calenda: "Allora, cosa fate coi grillini?"

19 novembre 2020 a

Ilaria D’Amico è stata ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, dove si è espressa decisamente a favore della candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. “Assolutamente sì, con o senza coalizione va benissimo perché basta da solo”, ha dichiarato la giornalista che è alla ricerca di nuovi progetti dopo aver deciso di lasciare la conduzione del Club di Sky Sport. “È abbastanza capace di rappresentare la città anche da solo”, ha ribadito la D’Amico che poi non si è sottratta alle domande della Merlino, che le ha chiesto quale spiegazione si dà al fatto che il leader di Azione non abbia però ancora trovato una coalizione che lo sostenga: “Il problema è del Pd che deve sciogliere le riserve. Che fa con i 5 Stelle? Sostiene la Raggi oppure fa un passo indietro e decide di sostenere chi è naturalmente nel proprio grembo, ovvero Calenda? Da che parte si mette il Pd?”. La D’Amico non ha escluso che possa esserci una “questione personale” dei dem contro Calenda: “Ce ne sono sempre nel Pd, di questioni personali, quindi non la escludo anche in questo caso. Ma per me tendenzialmente è più un problema di coalizione con i 5 Stelle”. “La trovo una sintesi perfetta”, ha esclamato Calenda, visibilmente soddisfatto per l’appoggio deciso della D’Amico.

