Otto e Mezzo, Lilli Gruber apre con Matteo Salvini: "Giù le mani dal Natale? Ma il governo lo vuole sobrio, cosa vuol dire?"

21 novembre 2020

“Giù le mani dal Natale, così Matteo Salvini ha attaccato il governo che invece ci invita a un Natale più sobrio e con meno cenoni. Ma concretamente cosa vuol dire?”. Lilli Gruber ha aperto in questo modo la puntata di sabato 21 novembre di Otto e Mezzo, confermando il curioso “vizietto” di nominare spesso il segretario della Lega, soprattutto in apertura. Dopo la pubblicità di La7, la Gruber si è rivolta subito alla sottosegretaria Sandra Zampa, che sull’argomento ha risposto così: “Le parole di Salvini si commentano da sole. Noi dobbiamo considerare due ambiti diversi: in quello della sfera familiare non possono esistere delle norme per controllare cosa avviene e questo è evidente; altra cosa invece è immaginare che si sospenda tutto quello che è in corso per quanto riguarda la nostra vita pubblica. È ovvio che il governo rivolgerà agli italiani delle raccomandazioni molto importanti e che converrà spiegarle molto bene”. In pratica la sottosegretaria alla Salute ha consigliato indirettamente al premier di Giuseppe Conte di pensare bene a come comunicare agli italiani che al cenone di Natale è “raccomandato” essere massimo in cinque o sei, ma non c’è alcun modo di imporlo.

