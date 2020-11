Domenica Live, Paola Caruso attacca la madre biologica e Barbara d'Urso la frena: "Nessuno ha preso dei soldi"

22 novembre 2020 a

A Domenica Live ha fatto scalpore la rivelazione choc di Paola Caruso su Imma, sua madre biologica. Sui settimanali, l'ex Bonas di Avanti un altro, ha detto che lei si sarebbe fatta viva solo per avere dei soldi, ma nel programma domenciale di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, ha voluto chiarire quanto è stato detto: “Ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah, ma io ho i follower, voglio l’agente, lo sponsor’. Una madre che ritrova sua figlia non pensa a queste cose, ma a ricostruire un rapporto”.

Barbara d’Urso l’ha però interrotta: “Hai detto una cosa orrenda. Lei non ha preso soldi da noi”. Paola Caruso ha poi svelato che la sua, "mamma adottiva ha sofferto molto. Sono successe cose che ho scoperto che mi hanno fatto fare dei passi indietro” ha spiegato la Caruso alla d'Urso. "Ero un vulcano di emozioni, poi col tempo sono venute fuori delle cose. Mia mamma adottiva ha molto sofferto. Aveva paura che questa donna mi portasse via da lei. Io per non farle torto e per non farla soffrire ho deciso di andarci con i piedi di piombo, nel far entrare Imma nella mia vita”.

