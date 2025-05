L'Eredità, Biancamaria beffata dal numero 8: a fine puntata si scatena l'inferno

Nuova puntata de L'Eredità, tempo di parole misteriose e ghigliottine. E nuova occasione sprecata per Biancamaria , la giovane romana trapiantata a Milano che sabato 3 maggio ha conquistato per la seconda volta il titolo di campionessa, senza però riuscire a portare a casa il montepremi finale. Come già accaduto in precedenza, è stata la temuta Ghigliottina, il gioco finale del game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, a infrangere i suoi sogni di vittoria.

La scelta del termine vincente ha fatto, come spesso accade, esplodere i commenti sui social di chi segue in presa diretta L'Eredità. Su X in molti hanno criticato l’eccessiva difficoltà della sfida. Tra i commenti più taglienti: "Che ghigliottina forzatissima stasera", "Con otto non si può sentire come collegamento", "8 pedoni grande arrampicata sugli specchi". C’è anche chi ha messo in discussione le capacità della campionessa: "Bianca Maria non è molto forte in questo gioco!". Altro giro, altra polemica. In attesa della prossima puntata...