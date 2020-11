Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck eliminata: "Adesso come andrà?". Scenario tragico: salta la casa

Francesco Fredella 24 novembre 2020 a

Clamorosa uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La contessa del popolo Patrizia De Blanck esce al televoto dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una vera sorpresa, una doccia gelata per il pubblico a casa. Eliminata: finisce così la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Il reality perde, sicuramente, uno dei personaggi più amati di sempre. La De Blanck è schietta, vera, propositiva: i "vipponi" lo sanno bene. Grazie a lei i primi due mesi di Grande Fratello Vip sono stati abbastanza "leggeri". Adesso come andrà? La casa è una polveriera: tutti contro tutti.

Ma le sorprese sono tante durante la puntata non mancano. Oltre al prolungamento del reality, annunciato da Signorini, sembra che nelle prossime settimane arriverà Cristiano Malgioglio. Finalmente. Si tratterebbe, in questo caso,di un vero colpo di scena. In questo modo Signorini blinda gli ascolti del Grande Fratello Vip.

