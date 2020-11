Striscia la Notizia, Brumotti minacciato di morte? Ci pensa Matteo Salvini: "Cosa farebbe un vero governo"

24 novembre 2020 a

Vittorio Brumotti è stato accolto da minacce di morte e insulti di ogni tipo a Roma, nel difficile quartiere di San Basilio che è considerato una delle principali piazze di spaccio in Europa. L’inviato di Striscia la Notizia continua imperterrito la sua battaglia, anche mettendo a rischio la propria incolumità, e Matteo Salvini gli ha fatto recapitare la sua solidarietà: “Spaccio, illegalità, clandestinità, mafie: l’Italia ha bisogno di tolleranza zero, invece il governo smantella i decreti sicurezza”. Secondo il leader leghista il vero male di questo paese è il buonismo, quello che permette di tollerare che a Roma ci sia un vero e proprio supermarket della droga, tra i più estesi in Europa e gestito dalle ‘ndrine calabresi e dalla mafia albanese. Un risultato Brumotti l’ha portato a casa, dato che molti pusher sono stati fermati: ma sono solo pesci piccoli e insignificanti in una rete enorme.

“Gola e faccia, come ti ammazziamo”. Striscia, violenza inaudita contro Brumotti: ‘accolto' così dagli spacciatori | Video

