Grande Fratello Vip, "comunicato ufficiale": l'annuncio inaspettato da Mediaset e per Giacomo Urtis cambia tutto

“Comunicato ufficiale: il Grande Fratello Vip a grande richiesta ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo Urtis nella casa fino a prossima comunicazione”. E adesso Urtis resta nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nuova esperienza, nuovo bagno di consenso per il chirurgo dei vip. La sua permanenza doveva essere una toccata e fuga, ma Giacomo con la sua simpatia ha conquistato tutti. Promosso a pieni voti. Ora non si sa per quanto altro tempo rimarrà nella casa. Un aereo giunto a Cinecittà (con scritto “Giacomo resta”) lo ha fatto sorridere rendendolo più felice che mai. Ma la vera sorpresa è attesa per lunedì: al Gf vip arriva Cristiano Malgioglio.

