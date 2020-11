Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha pronto l'asso: il nuovo concorrente per "ribaltare" la casa

27 novembre 2020 a

Nuova (brutta?) sorpresa per i concorrenti del Grande Fratello Vip, presenti e futuri: Alfonso Signorini annuncerà che il reality di Canale 5 verrà prolungato ulteriormente. La finalissima, inizialmente prevista per l'8 febbraio, andrà in onda invece il 15 febbraio. Un ulteriore sforzo per gli inquilini, già spiazzati dall'allungamento di due mesi con tanto di Natale e Capodanno da "reclusi". Alcuni di coloro che sono ancora in gara contano di mollare dopo il 4 dicembre, quando scadrà il contratto iniziale e dunque saranno liberi di uscire senza incorrere in penali.



Ma la produzione si sta già allertando e avrebbe arruolato una decina di nuovi concorrenti da inserire strada facendo. Il prossimo, scrive Dagospia, dovrebbe essere il mitico Conte Filippo Nardi, ex Grande Fratello 2 e Isola dei famosi e fa moso per il suo carattere fumantino e incline allo scontro. Secondo il sito specializzato CheTvFa, inoltre, c'è da attendersi un piccolo terremoto nei palinsesti a dicembre quando il GF in occasione delle feste andrà in onda in doppia puntata settimanale al lunedì e al sabato, mentre a gennaio tornerà al classico slot del venerdì sera.





