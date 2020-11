Tu si que vales, lo sconvolgente cambio di Gerry Scotti: la prima volta in diretta tv dopo il coronavirus, così

29 novembre 2020 a

La prima volta in tv, in diretta, dopo la guarigione dal coronavirus. La prima volta di Gerry Scotti, tornato in studio per la finalissima di Tu si que vales, in onda su Canale 5 sabato 28 novembre. E il mitico conduttore è apparso molto dimagrito. Anzi, moltissimo. Insomma, i segni della battaglia contro il Covid erano ben evidenti. Gerry Scotti era risultato positivo al tampone a fine ottobre, dunque è stato anche ricoverato in ospedale, non in terapia intensiva ma con il casco per la ventilazione, il momento peggiore. "È stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere", aveva raccontato Gerry Scotti. Insomma, provato psicologicamente ma anche fisicamente. E i chili persi stanno lì a dimostrarlo

