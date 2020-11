Domenica In, Renato Zero da Mara Venier? Così in studio, esplode la polemica-Covid: quello stranissimo "errore" su Rai 1

29 novembre 2020 a

Inizio con polemica, per la puntata di Domenica In di domenica 29 novembre, in onda rigorosamente su Rai 1. Il primissimo ospite di Mara Venier è Renato Zero. Prima una lunga intervista, poi un'esibizione, dunque una seconda parte di intervista. Ma il punto è che prima delle note, prima della musica, Zero e la mitica Zia Mara erano seduti molto vicini, probabilmente al di sotto delle norme di sicurezza previste al tempo del coronavirus e fatte rispettare con tanto zelo in tv. Ed erano anche senza mascherina. Probabilmente, una piccola distrazione. Ma tant'è, subito i social si sono scatenati, rimproverando l'errore alla Venier e al suo ospite. "Si sono anche tenuti per mano", facevano notare gli internauti. Poi, dopo le canzoni, Zia Mara e Renato Zero sono tornati a sedersi, ma questa volta a grande distanza, in piena sicurezza. Qualcuno gli ha suggerito qualcosa?

