Affari Tuoi "cancellato": cosa accade in Rai

Novità nei palinsesti Rai. Stefano De Martino infatti non andrà in onda venerdì 2 maggio. La puntata di Affari Tuoi è stata "cancellata" per far spazio a L'Eredità. Ecco allora che la fascia oraria dopo l’edizione delle 20 del Tg1 fa spazio a Bruno Vespa e Cinque Minuti e, successivamente, a Marco Liorni. Il conduttore di Rai 1 raddoppierà e – dopo la tradizionale puntata della fascia preserale – condurrà una puntata inedita ("Tutti in viaggio") del game show di Rai 1 in prima serata.

Tra i concorrenti ci saranno sei coppie di vip tra cui Martina Colombari e Alessandro Costacurta; il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Giuseppe Zeno e Margareth Madè e Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini.