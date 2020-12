Iva Zanicchi, il dramma del fratello morto per Covid: "Prima che lo sedassero mi ha mandato un ultimo videomessaggio"

01 dicembre 2020 a

Iva Zanicchi ha raccontato in una intervista al settimanale DiPiù Tv la lenta agonia e la morte del fratello per coronavirus. “E’ stato colpito da covid in maniera devastante. Gli ha preso i polmoni, in più era cardiopatico, la sua era una condizione traballante. Ha vissuto una brutta agonia”, ha confessato a DiPiù Tv.

La Zanicchi, a sua volta guarita dal coronavirus, ha raccontato al settimanale del rapporto con il fratello malato: “Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa”. A rendere più amara la vicenda, anche una altra confessione a cuore aperto: "Per me era come un figlio. E’ morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata”. Un po' di sollievo invece arriva dalla sorella, anch'essa ricoverata per Covid-19: “Sta migliorando, ne sta uscendo bene. Ma siamo provate dalla perdita di Antonio”, ha concluso la Zanicchi.

