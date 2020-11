Iva Zanicchi, "cosa mi sto portando dietro": mostro-coronavirus, le gravi conseguenze dopo la guarigione

29 novembre 2020 a

Da poco, Iva Zanicchi ha sconfitto il coronavirus. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo spiega chiaro e tondo con quanto detto a TvMia: "Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori", sottolinea Iva Zanicchi. Insomma, negativa. Ma il coronavirus, come è noto, si fa sentire anche a distanza di giorni, settimane, mesi dalla guarigione. Ed è proprio quello che sta accadendo alla mitica Iva. Per inciso, nei giorni scorsi aveva confermato anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero che, dopo essere stata dimessa ed essere tornata a casa, non riesce a rimettersi in perfetta forma.

