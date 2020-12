Deakids, Carolina di Domenico mamma in WhatsAnna

02 dicembre 2020 a

Dopo il grande successo di New School, la serie dei record di DeAKids, distribuita internazionalmente ora da BBC Studios, arriva ora la serie Whatsanna con Cloe Romagnoli che torna a vestire i panni dell’adolescente Anna. Torneranno con lei tutti i protagonisti di New School in questa nuova produzione in cui protagonista diventa la vita della teenager Anna e la sua cameretta. La serie in ventidue puntate sarà in onda da lunedì 30 novembre, dal lunedì al venerdì ogni sera alle ore 19.10 su DeAKids (Sky, 601). La serie è disponibile anche su Sky On Demand e Sky Kids.

Cloe Romagnoli, amatissima dal pubblico di DeAKids per essere stata una delle tre protagoniste di New School torna quindi ad essere protagonista di una serie del canale: in passato la Romagnoli ha recitato in produzioni importanti tra cui “Braccialetti Rossi”, “Maltese – il romanzo del commissionario” e “La Befana vien di notte”.

In Whatsanna Anna ha come obiettivo quello di guadagnare qualche soldo e decide così di mettere in affitto, in stile airbnb, la sua spaziosa camera da letto pensando di realizzare una impresa che possa portarle grande profitto…in realtà le porterà solo tanti guai! Anna infatti si troverà a dividere la sua stanza con chiunque: studenti della McGaffin, amici, nemici, parenti fastidiosi, l’amica Vivien che vuole aprire l’ennesimo salone di bellezza, il compagno di scuola Rudy costantemente in visita!

In ogni episodio Anna si confronterà con sfide quotidiane che risolverà grazie alla sua furbizia e all’aiuto dei suoi fidati amici Nick, Rudy e Alice. Il tutto sarà analizzato anche attraverso il cervello di Anna che, con i suoi tre alterego Anna Razionale (la parte più scientifica), Anna Emotiva (che ragiona solo con il cuore) e Anna Ribelle (la parte ribelle che tutte le teenager hanno), elaborerà costantemente strategie più o meno efficaci per uscire dai guai.

Le riflessioni della mente di Anna saranno visualizzate in una interfaccia grafica in stile Whatsapp: le tre voci nel cervello di Anna chatteranno tra loro. Ogni episodio inizierà e si concluderà con dei post di Anna che, sul suo telefono, digiterà e racconterà le sue avventure a tutte le sue follower, le Ragazze Toste. Una serie quindi dal linguaggio totalmente innovativo e al passo con i tempi per raccontare la realtà dei ragazzi usando anche media e grafiche a loro vicine.

Ad interpretare la mamma di Anna ci sarà Carolina Di Domenico, attrice conduttrice e speaker radiofonica che grazie a DeAKids torna alla recitazione dopo le fortunate esperienze di “Un medico in famiglia” e “Il restauratore”. Con lei, Matteo Valentini nella parte di Nick, Edoardo Tarantini in quella di Rudy, Noemi Brazzoli nella parte di Vivian, Alice Papes nei panni di Alice, i gemelli Andrea e Paolo Castronovo che interpreteranno Tim e Tom e Nicole Di Julio nei panni di Charlotte. Completano il cast Alberto Torquati e Federica Fabiani, che saranno rispettivamente Mister Spencer e Miss Mastermind.

Per il lancio della serie è prevista una campagna adv outdoor dal 9 al 22 dicembre con affissioni su mezzi di superficie di Roma Milano e Napoli.

“Whatsanna” è una format originale di Kids Me, la children content factory del gruppo De Agostini Editore realizzato in collaborazione con Maestro Productions.

