Grande Fratello Vip, Mediaset stravolge il palinsesto e sposta il reality al venerdì: le pressioni di Endemol e Signorini

Il successo di ascolti The Voice Senior ha costretto Mediaset che ha cambiato il palinsesto di Canale 5. La più importante è il modifiche, la più significativa è il ritorno del Grande Fratello Vip al venerdì sera. Notizia anticipata da Dagospia e confermata da Mediaset con un comunicato stampa.

Pier Silvio Berlusconi infatti puntava molto sulla fiction Il Silenzio dell'Acqua, ora spostata al mercoledì e quindi in onda stasera dopo aver esordito venerdì in prima serata, ma a puntare tutto sul ritorno del reality dei vip è sono stati il conduttore Alfonso Signorini e la società di produzione del programma, Endemol. Decisione dovuto anche al fatto che gli ascolti della fiction Il Silenzio dell'Acqua hanno deluso. Ed ecco così la decisione del cambio in corsa e puntare ancora sul Grande Fratello Vip.

