I Fatti Vostri, altra rivelazione imbarazzante di Giancarlo Magalli: “Appena ti distrai, lo fa". Il "vizietto" di Samanta Togni

Giancarlo Magalli è inesauribile e continua a intrattenere il pubblico Rai con I Fatti Vostri anche in questi tempi cupi di pandemia da coronavirus. La puntata di oggi, venerdì 4 dicembre, si è aperta con un brano eseguito dalla band chiamata scherzosamente ‘I Palatres’: Magalli è rimasto impressionato dalla voce della cantante e le ha fatto i complimenti in diretta. Poi però ha tirato in ballo Samanta Togni, con la quale ama fare questi siparietti: “Come lei, appena ti distrai, balla”. Tra l’altro all’ironia pungente del conduttore non sfuggono neanche i santi: “Oggi è il giorno di Santa Barbara, protettrice di un sacco di cose: della polizia, dei vigili del fuoco, degli artificieri…”.

