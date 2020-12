Che tempo che fa, Luciana Littizzetto parla e il tecnico reagisce così. Si sente tutto: "sabotaggio"

07 dicembre 2020 a

Un mistero avvolge Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3. Si tratta di una risata sguaiata, sentita in sottofondo, durante l’intervento di Luciana Littizzetto, comica che - insieme a Filippa Lagerback - accompagna Fazio durante il programma. A intervenire sulla questione è stato Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo Tv. Lì, infatti, una spettatrice ha fatto notare: "E’ uno del cast che ama la comica oppure è uno a cui viene chiesto di ridere in quel modo?". Cecchi Paone ha risposto che chiunque sia, danneggia l’intervento della comica dato che non ne ha alcun bisogno. "L’ho notato anche io - ha confessato il giornalista -. Tanto che pensavo avessero fatto rientrare il pubblico in studio”.

