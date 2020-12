Nickelodeon, domani sera in onda lo SlimeFest 2020. Tra gli ospiti Leo Gassmann

10 dicembre 2020 a

a

a

SlimeFest 2020 è arrivato. Le due conduttrici Marta Losito e Valeria Vedovatti hanno preparato, nel laboratorio “segreto” dello slime, litri e litri dell’a sostanza verde appiccicosa simbolo di tutti gli eventi di Nickelodeon. L'appuntamento televisivo, dedicato ai ragazzi, andrà quindi in onda domani sera alle ore 20 su Nickelodeon, Sky 605.

Maratona d'addio per Henry Danger: su Nickelodeon+1 è partita una non-stop di tre giorni





Il cast musicale è composto da: Emma Muscat, Giorgia Boni, Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig, Random eShade. Gli artisti stanno lavorando per realizzare 7 performance uniche, da location inedite per raccontare 7 storie diverse. Emma Muscat si esibirà dalla sua isola, Malta, Giorgia Boni e Shade da Torino, da Roma: Il Tre, Ludwig, Leo Gassmann. “Sono felicissima di affiancare la mia amica Valeria Vedovatti alla conduzione. Questa edizione sarà particolare, diversa da quelle in cui ho partecipato gli anni passati. I performer e i creator non saranno fisicamente lì con noi, ma il loro affetto e tutto l’impegno che ci stanno mettendo nel creare video e contenuti speciali per il pubblico a casa, mi fa sentire parte di una grande squadra e sono sicura che tutti i fan dei creator, dei performer e di Nickelodeon si divertiranno un mondo di slime!“, ha spiegato Marta Losito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.