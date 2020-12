Sanremo 2021, c'è anche Fedez? L'indiscrezione che scuote l'Ariston: e Chiara Ferragni...

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

Chi salirà sul palco dell’Ariston? Le indiscrezioni si rincorrono in un’esterna ore. Andiamo per gradi: potrebbe esserci Fedez al prossimo Festival di Sanremo. A riportare la notizia ci pensa Giornalettismo, che raccoglie i rumors sul rapper di questi ultimi giorni. Sanremo 2021 è molto atteso: lo slittamento da febbraio a marzo è stato dovuto a causa del Covid. Ma, sempre secondo le ultimissime spifferate, sul palco dell’Ariston Fedez potrebbe andarci senza Chiara Ferragni (che sicuramente lo seguirà in prima fila). Nel 2014, con Francesca Michielin, Fedez aveva duettato con il singolo“Magnifico”. Ora la super coppia potrebbe riformarsi.

Video su questo argomento Fedez e Chiara Ferragni ricevono l'Ambrogino d'Oro: "La loro notorietà al servizio della lotta al Covid"

Amadeus in questi giorni è al lavoro per la composizione dei big, che dovrebbero essere svelati la settimana prossima. Condizionale d’obbligo. Il conduttore, al suo secondo Festival, sembra che voglia sul palco Luca Carboni e l’instagrammer scrittore Gio Evan, che vola con poco meno di 1 milione di followers. Ma secondo le altre indiscrezioni, sul palco dell’Ariston potrebbe arrivare pure Valeria Marini che è al secondo successo con un brano stellare.

