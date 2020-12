The Voice Senior, “una punizione crudele”: Antonella Clerici trama contro uno dei suoi giudici, gelo in studio

12 dicembre 2020 a

“Alla fine di questa serata, uno dei coach avrà una punizione crudele”. Così è iniziato un siparietto molto curioso che ha visto protagonista Antonella Clerici, che continua a riscuotere un grande successo (meritato, tra l’altro) con The Voice Senior, giunto alla terza puntata. Oltre al format, a piacere molto al pubblico è la squadra composta dalla conduttrice di Rai1: nel ruolo di coach si stanno infatti disimpegnando bene Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. “Chi di voi completerà per ultimo la sua squadra dovrà duettare con una cantante veramente improbabile, imbranata, una che vale proprio zero”. Non capendo la battuta, i coach sono rimasti un attimo interdetti, dopodiché la Clerici ha svelato il mistero: “Tale cantante sarà la sottoscritta”. A questo punto l’umore dei coach è cambiato, con D’Alessio che si è subito lanciato: “Allora voglio chiudere per ultimo!”

