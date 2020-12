Guido Crosetto a Stasera Italia contro il governo "Oggi chiusi, oggi aperti. Così non si va avanti"

14 dicembre 2020 a

a

a

"Non possiamo andare avanti dicendo oggi siete chiusi, oggi siete aperti". Questo il senso del primo intervento di Guido Crosetto, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli. L'esponente di Fratelli d'Italia fa riferimento alla marcia indietro del governo sulle restrizioni durante le feste natalizie. Dopo aver autorizzato la riapertura degli esercizi commerciali in molte regioni, adesso sembra che si dovrebbe tornare a nuove limitazioni.

Crosetto fa l'esempio di un suo amico ristoratore: "Mi ha raccontato di avere tutto pieno a pranzo il 24, 25 e 26. Ma quando glielo diciamo se tutto è aperto o è tutto chiuso. Dovevamo fare come ha fatto la Germania: chiudere tutto, ma vi do il 75% del fatturato. Bisognava equilibrare la salute e la sopravvivenza dell'economia in questi mesi. Ma non possiamo andare avanti dicendo oggi è chiuso, oggi è aperto, ma non possiamo neanche andare avanti senza regole", conclude Crosetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.