Grande Fratello Vip, "di cosa soffre quella": vergogna contro Maria Teresa Ruta di Filippo Nardi, l'insinuazione sulla malattia

Filippo Nardi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - soltanto lo scorso venerdì, eppure già è finito nelle polemiche. Inevitabile, considerando le affermazioni che ha fatto al cospetto di un pubblico molto sensibile come quello del GF Vip. “Secondo me lei soffre di psicosi a momenti”, è stata la sentenza di Nardi riguardo a Maria Teresa Ruta, che continua ad essere attaccata gratuitamente da tre mesi nonostante sia tra le più amate dal pubblico, come dimostrano gli innumerevoli televoti passati indenni. “Non sono un medico, ma secondo me è una persona borderline”, ha rincarato la dose Nardi, che sembra non aver capito nulla della Ruta. Secondo i telespettatori è infatti il Vip più umano di questa edizione, che non ha paura di mostrarsi per quello che è nel bene e nel male, indipendentemente dalle dinamiche del reality.

