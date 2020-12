The Voice Senior, "al telefono non prendi il Covid": Loredana Bertè nella bufera per questo silenzio imbarazzante

19 dicembre 2020 a

Di nuovo polemica a The Voice Senior. Stavolta è tra Giulio Todrani, il papà di Giorgia che ha gareggiato alla prima edizione di The Voice Senior ed è stato escluso dalla finale, e Loredana Bertè. Todrani è stato costretto ad esibirsi da casa a causa del Covid nell'ultima puntata. L'amarezza del cantante però è andata oltre la gara: su Twitter ha polemizzato con la sua coach Loredana Bertè, colpevole di non avergli fatto neanche una telefonata per sapere come stesse fisicamente e né per dargli qualche suggerimento rispetto alla versione della canzone con cui si sarebbe esibito.

"La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype, che comunque partivo penalizzato. Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno una telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid e anche per consigli sul pezzo", le parole di Todrani. Nessun commento. per ora, da parte della Berté.

