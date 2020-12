Grande Fratello Vip, allusioni-choc e orrore contro Stefania Orlando: "Dice no ma poi lo vuole? Una donna che beve...", chi cacciano

28 dicembre 2020 a

Non solo quel "la uccido" che ha fatto scandalo e ha fatto tanto parlare. Infatti, Samantha De Grenet, avrebbe speso altre parole pesantissime nei confronti di Stefania Orlando, con cui è impegnata al Grande Fratello Vip, di cui stasera, lunedì 28 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la diretta condotta da Alfonso Signorini. "So cose su Stefania che per ora non ho usato per attaccarla", avrebbe detto la De Grenet. Una sorta di minaccia, insomma. Parole che hanno scatenato ancora i fan del GfVip e della Orlando: "La sta calunniando, è inaccettabile. Cacciatela, dovete farla fuori subito", invocano sui social. E, forse, questa volta la De Grenet potrebbe non passarla liscia ed essere espulsa: che cosa "sa"? Che razza di messaggio trasversale è questo? Frasi, ammettiamolo, inaccettabili. E come se non bastasse, ha aggiunto anche: "Una donna che beve alcol è peggio di un uomo". E ancora: "Ma è un 'no' come quello di alcune donne che dicono 'no' ma in realtà lo vogliono?". Frasi pesantissime. E qui c'è davvero puzza di squalifica. L'ennesima.

