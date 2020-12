Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ridicolizza Pretelli: "Sei un copia e incolla. Basta una mia foto per..."

29 dicembre 2020 a

Sembra proprio gelosia, quella di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Giulia Salemi. Una presunta gelosia che (sarà un caso?) esplode subito dopo il bacio tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Già, Pretelli e la Gregoraci nella casa erano molto vicini, tormentati, incompiuti. Poi lei è uscita e in Pierpaolo è scattata la passione per la Salemi, culminata nel bacio. E dopo quanto accaduto, ecco che la Gregoraci ha speso parole al curaro proprio contro Pretelli. Il tutto durante la diretta di lunedì 28 dicembre: "Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro", ha commentato tranchant. E ancora, su Salemi e Pretelli: "Se sono felici? Me lo auguro per loro, ma sono d'accordo con Stefania Orlando, alcuni passaggi sono copia e incolla", ha picchiato durissimo contro Pretelli. E quest'ultimo ha risposto: "Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo". Insomma, l'armonia tra Elisabetta e Pierpaolo sembra essersi definitivamente incrinata.

