Giulia Salemi, "tutti abbiamo paura": lo sfogo dopo l'attacco all'Iran

"Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, Israele e Palestina ci sono madri, padri, bambini e anziani": Giulia Salemi affida alle storie su Instagram un suo piccolo sfogo dopo l'attacco di questa notte degli Usa contro l'Iran, dimostrandosi preoccupata per una possibile tragica escalation del conflitto mediorientale.

"Tante persone innocenti stanno perdendo la vita", ha poi aggiunto l'influencer, per la quale il tema è particolarmente sentito, vista la sua origine materna iraniana (la mamma Fariba è di Teheran). Alcuni suoi parenti, tra l'altro, vivono ancora lì. "Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran e che questi crimini di guerra finiscano", ha chiosato su Instagram.