Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Salemi e Pretelli, attenzioni dal primo momento. A Zorzi ho detto una cosa"

L'intervista a Francesco Oppini, uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Sei stato etichettato da Antonella Elia come gran giocatore, cosa ne pensi?

"Io ho il difetto di voler star bene in qualunque gruppo, cercavo di far sì che la situazione delle “due stanze” non esistesse. Non mi piaceva l’idea della casa spaccata in due, cercavo solo di stare bene e passare al meglio le giornate all’interno della casa; il giocatore sarebbe potuto uscire, eventualmente, verso la fine del programma. A maggior ragione, ho dichiarato fin da subito che se avessi trovato il biglietto di ritorno non sarei mai tornato indietro per rispetto nei confronti del pubblico. Quindi no, non mi definirei un giocatore".

Come stai vivendo l’amicizia con Tommaso e come hai preso la sua “dichiarazione d’amore”?

"Per me un’amicizia con un etero o con un omosessuale è la stessa cosa, non faccio nessun tipo di distinzione da questo punto di vista. Quello che gli ho sempre detto è che se lui vorrà continuare a vederci anche fuori dalla casa, e sono convinto che sarà così, sarò il primo ad essere felice e stare bene. Se invece il sentimento che prova nei miei confronti dovesse farlo stare male sarò io il primo a fare un passo indietro. Per me non è cambiato nulla".

Perché hai deciso di uscire dalla casa?

"Avevo finito la benzina dal punto di vista mentale. Sono una persona molto organizzata, anche mentalmente, ed avendo programmato tutto (affetti, lavoro, casa…) per vivere un’esperienza di tre mesi al massimo l’idea di prolungare diventava insopportabile. Non sarei più stato quello dei primi due mesi e quando l’ho realizzato ho deciso di abbandonare la casa; mi dispiace solo di non essere arrivato fino in fondo con quei cinque o sei amici più stretti, ma se avessi saputo fin da subito che la trasmissione fosse durata più di tre mesi non avrei nemmeno accettato di partecipare".

Come vedi il rapporto tra Pierpaolo e Giulia?

"Lui è un bravissimo ragazzo, molto educato. Ho notato subito che all’ingresso di Giulia le ha dedicato delle attenzioni particolari; non mi piace solo vedere, o meglio di rivedere, alcune scene già vissute con Elisabetta".

Cosa pensi di Dayane?

"Non capisco se Dayane stia giocando o se sia veramente così; trovo che possa vincere il premio incoerenza del GFVIP 2020".

Sai di aver raccolto una fetta importante di consensi tra tifosi interisti?

"Meno male, tra l’altro sono pieno di amici interisti o milanisti e guai se non ci fossero; lo sfottò, in un senso o nell’altro, è un po’ il sale dello sport".

Il discorso di tua madre è stato molto toccante, le hai poi detto “ti voglio bene” quando sei uscito?

"Si certo, assolutamente. Io e mamma abbiamo un rapporto molto intenso e profondo e, da quando sono uscito, abbiamo parlato di un sacco di cose e progetti nonostante il poco tempo passato insieme per via dei rispettivi impegni".

Libero ha lanciato il confessionale: chi voti (oltre Dayane) ora che sei fuori?

"Carlotta dell’isola, giusto perché ancora non si è vista più di tanto".

