Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio stupisce tutti: "Cosa farò con Pupo"

Cristiano Malglioglio è settimo cielo. Dopo il bis al Grande Fratello Vip, si gode picchi del 35% di share quando appare in studio con una mascherina abbinata al vestito. Un vero boom di ascolti mentre canta Jerusalema. Ma non è ancora tutto: domani sera, al grande show di fine anno di Alfonso Signorini con i vipponi del Gf, si sussurra che per la prima volta la Malgy canterà “Gelato al cioccolato” insieme a Pupo. Una vera chicca per gli amanti della musica e i milioni di fan di Malgioglio.

E così la serata di fine anno targata Canale 5 si appresta a fare il botto di ascolti con il conduttore Alfonso Signorini pronto a mandare via questo nefasto 2020 guardando all’anno che verrà con gioia. Però, resta un giallo: il turco trentanovenne - con un fisico da capogiro e una barba incolta alla Can Yaman - sarebbe stato avvistato con Malgioglio nei giorni scorsi in un negozio romano. Cristiano era con cappello rosso, mascherina e occhiali da sole: praticamente irriconoscibile. Ma pare che molte persone abbiano notato questo bel ragazzo e, a conti fatti, possano aver sospettato che dietro sotto quel capello si nascondesse la Malgy nazionale. I ben informati raccontano di un trasferimento di Malgioglio a Istambul (appena finirà la pandemia). Lui non smentisce e non conferma. L’unica cosa che ci dice: “Mi vaccinerò contro il Covid. Fatelo anche voi”.

