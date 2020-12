Milly Carlucci, "lo ha bocciato e l'ha presa malissimo": chi esclude da Rai1, una decisione clamorosa

30 dicembre 2020 a

Guillermo Mariotto non farà parte della giuria de Il Cantante Mascherato, la cui seconda edizione tornerà in onda su Rai1 con l’anno nuovo. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che su Dagospia scrive che il noto stilista venezuelano sarebbe stato bocciato da Milly Carlucci a causa della pioggia di critiche durante e dopo Ballando con le stelle. In programmi nazional popolari come quelli della Carlucci uno fuori dal coro come Mariotto ci è sempre andato a nozze, eppure nell’ultima edizione di Ballando ha scatenato polemiche fortissime a causa di alcuni commenti ed espressioni che hanno indignato il web, ormai diventato ultra sensibile su qualsiasi argomento. Secondo Dagospia Mariotto non avrebbe preso benissimo l’esclusione dalla giuria del Cantante Mascherato, mentre sono stati confermati Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

