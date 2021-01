Gerry Scotti è diventato nonno. Una grossa sorpresa: sapete come si chiama la piccolina?

05 gennaio 2021 a

Gerry Scotti è diventato nonno. Una splendida notizia per il conduttore che a Verissimo, qualche tempo fa, aveva rivelato la dolce attesa di Ginevra Piola, moglie di Edoardo Scotti, il figlio. E la nipotina di "nonno Scotti", avrà lo stesso nome di Gerry. Che non è Gerry, ma Virginio: la neonata si chiama infatti Virginia. Una bella notizia per tutta la famiglia, dopo il durissimo anno del coronavirus, che ha colpito lo stesso Gerry Scotti a lungo ricoverato. Acqua passata. Ora c'è la piccola Virginia. "Come tutti i nonni anche io mi rimbambirò", disse alla Toffanin. Edoardo Scotti, il figlio di Gerry, è nato nel 1992 ed è aiuto regista, anche lui, come papà, lavora in televisione.

