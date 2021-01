Oggi è un altro giorno, “non volevo venire”: Serena Bortone gelata dall'ospite, che è successo a telecamere spente 

06 gennaio 2021 a

Simona Izzo è stata ospite di Serena Bortone per un’intervista a tutto campo, tra vita privata e professionale. Al momento della presentazione da parte della conduttrice di Oggi è un altro giorno, l’attrice ha però spiazzato tutti con una confessione: “Ho pensato di non venire più, non volevo più venire”. Il motivo è presto spiegato: “Ho un’ansia di accettazione molto forte. Ho sempre alternato momenti di grande energia a momenti più tranquilli in cui perdevo questa energia, che per me è un dovere. Quando la perdo mi chiudo. Non mi sentivo all’altezza”. Poi Simona Izzo si è confidata con la Bortone, parlando anche del suo grande amore con Ricky Tognazzi, con cui sta da più di 35 anni: “Ha la capacità di percepire il mondo come una donna e questo è anche il suo genio artistico. A volte, per certi versi, sono più virile io di lui. Con lui non mi sono mai annoiata”.

