Amici, “mi vuoi colpire”: Arisa, volano stracci con Rudy Zerbi. La presa in giro insopportabile

“Sembra che a volte colpisca i ragazzi per colpire me”. Arisa non ci sta e ribatte ai rimproveri di Rudy Zerbi, con il quale ormai i litigi sono diventati all’ordine del giorno ad Amici. Il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato in onda sabato 9 gennaio e non sono mancate le scintille: “Menomale che mi stima, pensa se non mi stimasse”, ha ironizzato Arisa, presa in giro per il fatto di essere troppo buona con gli allievi. “Questo non significa che io non corregga i miei ragazzi. Ma lo faccio in separata sede”. Nonostante le parole di Arisa, Zerbi ha continuato a criticarla: “Hai dato più dieci tu in un mese e mezzo che io in dieci anni di scuola”.

