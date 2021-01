C'è posta per te, Sabrina Ferilli sbotta con Maria De Filippi: "Sei una str*** Maria"

10 gennaio 2021 a

C'è posta per te inizia con il botto. Il programma di Canale 5, nella puntata del 9 gennaio, ha visto la presenza di Sabrina Ferilli e di sua madre. L'attrice è stata la sorpresa di una coppia che sta attraversando un periodo di difficoltà. Non sono però mancati i siparietti più divertenti con Maria De Filippi. "Te la devi smettere di andare in giro a dire che sono prepotente. Non è vero", tuona la conduttrice.

"Hai visto il regalo che ho mandato a tua mamma? Che mi dici?", prosegue la moglie di Maurizio Costanzo mentre la Ferilli sbotta: "E che te dico? Che sei una st**za Maria. L’ho letto il biglietto, l’ho letto. Dovete sapere che le ha regalato una sciarpa bona che era quella che doveva regalare a me, questa donna è di una dispettosità…. se così si può dire". Un botta e risposta tutto scherzoso che ha divertito anche il pubblico a casa.

