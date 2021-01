Grande Fratello Vip, "con che coraggio nega?". Dayane Mello, la madre ex prostituta e il fratello: Signorini in grossissimi guai

12 gennaio 2021 a

Alfonso Signorini e il suo team stavolta l’hanno combinata grossa: che bisogno c’era di andare a scavare nell’infanzia tremenda di Dayane Mello, dando alla madre che non vede da circa 15 anni la possibilità di comparire e di destabilizzare la figlia e tutta la famiglia con dichiarazioni che smentiscono tutti i racconti resi al Grande Fratello Vip? L’attacco del fratello Juliano non si è fatto attendere: chiede innanzitutto il diritto di replica alle “bugie” della donna che si è rifatta viva tramite un videomessaggio proprio ora che la figlia è diventata popolarissima grazie al reality di Canale 5. “È davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male. Siamo già stati danneggiati psicologicamente, mentalmente, con tutto quello che ci ha fatto passare”, ha dichiarato il fratello di Dayane che poi ha aggiunto: “Nonostante tutto questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato”. Il riferimento in particolare è al passato da ex prostituta della madre, che poi è scomparsa dopo anni di povertà assoluta. Ora il fratello della Mello ha chiesto alla produzione il diritto di replica: è il minimo dopo il pasticcio di pessimo gusto combinato con la madre…

