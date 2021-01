Detto Fatto, Bianca Guaccero in imbarazzo: ""Siete str***", cosa sfugge a microfono aperto

12 gennaio 2021 a

"Ditelo se è uno scherzo, che str*** che siete". Jonathan Kashanian non si è reso conto di essere ancora in onda e di avere il microfono aperto e si è reso protagonista di una gaffe che ha imbarazzato Bianca Guaccero. Durante la SuperClassifica, ovvero la rubrica fissa che tiene all'interno di Detto Fatto su Rai2, Jonathan è stato sorpreso da un video in cui una presunta parente raccontava una serie di cattiverie su di lui. "Se è uno scherzo ditelo perché mi sto agitando, mi state prendendo in giro", ma né dagli autori né dalla Guaccero sono arrivate spiegazioni. "Non pensavo di essere ripreso", ha poi dichiarato dopo essersi scusato per lo sfogo. Ciò non cancella l'imbarazzo provato dalla Guaccero quando Joanthan ha pronunciato una parolaccia in diretta: "Vi chiedo scusa se ho detto una parola che non dovevo dire ma pensavo di non essere ripreso e che i microfoni fossero spenti".

