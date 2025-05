Mediaset, quelle voci su Francesca Fagnani

Francesca Fagnani vicina a Mediaset. Questo il retroscena svelato sulle sorti della conduttrice di Belve, programma in onda su Rai 2. Stando ad Affaritaliani.it la giornalista in passato sarebbe stata a un passo dal Biscione. "C’è stato, in un passato recente, prima che Francesca Fagnani rinnovasse con la Rai, un tempo in cui lei e Belve sarebbero potuti passare a Mediaset…", si legge prima di rendere noto che "i bene informati ci dicono che Pier Silvio Berlusconi aveva chiesto ai suoi collaboratori di contattare la Fagnani per discutere di un suo eventuale passaggio sulle reti del Biscione".

Quella di Mediaset sarebbe stata una proposta che la presentatrice avrebbe preso in seria considerazione. Si vocifera addirittura che pare che la Fagnani abbia chiesto di incontrare personalmente l’Amministratore Delegato per discutere del tutto. "La Fagnani stessa poi avrebbe chiesto di incontrare direttamente l’amministratore delegato di Mediaset". Il motivo?