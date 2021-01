Striscia la Notizia, “ma non faceva prima?”: Matteo Salvini provocato in strada, quello sguardo dice tutto

14 gennaio 2021 a

Striscia la Notizia è andata a punzecchiare con il suo Vespone, ovvero l’imitatore del conduttore di Porta a Porta, diversi esponenti politici di spicco, tra l’altro proprio nel giorno della crisi di governo. In particolare il tg satirico di Antonio Ricci è riuscito a intercettare Matteo Salvini, che è stato al gioco finché ha potuto. “Il governo traballa, si può dire basta con Conte che tira a campare, meglio Salvini che tira a campari?”, è la provocazione dell’inviato di Striscia che ha strappato un sorriso al leader della Lega: “Questa è carina, dai. Andare a governare? Io innanzitutto sono pronto a dare la parola agli italiani”. Non sono mancate un altro paio di battute, in particolare quella sulla piattaforma Parler, che è stata chiusa poco dopo l’iscrizione di Salvini: “Non faceva prima a iscriversi a ‘pirler’?”. Il leghista ovviamente non ha raccolto la provocazione, ma si è limitato ad alzare gli occhi al cielo.

