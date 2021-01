Non è l'Arena, botta e risposta tra Guido Crosetto e Alessandra Moretti: "Devo fare la bella statuina?". "Ma stai zitta o no?"

18 gennaio 2021 a

È scontro a Non è l'Arena tra Guido Crosetto e Alessandra Moretti. L'europarlamentare del Partito democratico punta il dito contro un generalissimo "voi". "Voi dite che non si è fatto nulla quando invece si è varato un piano con degli errori, ma per salvare la gente". Un'uscita, quella rilasciata nel salotto di Massimo Giletti, che non piace a Guido Crosetto: "Ma non è vero, nessuno ha detto che non si è fatto nulla, nemmeno un idiota lo direbbe". E ancora il fondatore di Fratelli d'Italia: "Ho sentito ristoratori che mi chiedono tra quanto tempo riapriamo". Ma niente la dem non fa finire: "O ma stai zitta o no?", urla Crosetto mentre il conduttore rincara la dose: "Fallo finire".

Crosetto prosegue il suo intervento innervosendo però la Moretti che, a sua volta, alza la voce: "Mi fate parlare o no? Devo fare la bella statuina? Mi fate dire quello che penso?". Insomma, nel programma di La7 non manca il confronto.

