Grande Fratello Vip, "non venire qui a dire balle". Salemi gelata, Pretelli piange: Signorini massacra suo fratello

19 gennaio 2021 a

Drammatico confronto nella casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio, con Alfonso Signorini che affronta a muso duro il secondo e l'ex velino di Striscia la notizia ridotto in lacrime. Nei giorni scorsi Giulio Pretelli ha attaccato frontalmente in tv Giulia Salemi, intervenendo a gamba tesa sulla relazione del fratello. "Ho detto A, hanno scritto B", accusa il giovane sostenendo di essere stato strumentalizzato. E qui Signorini sbotta: "Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare le balle. Ma perché non dici a Giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Stai prendendo in giro la gente". La Salemi ascolta in silenzio, da sola sul divano, per poi cercare di fare da paciere. Pierpaolo Pretelli piange, chiedendo a Giulio di evitare altre interviste tv. Ma Signorini lo mette in guardia: il fratello continuerà a raggiungere i salotti televisivi "come è giusto che sia".

