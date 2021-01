La Vita in Diretta, "Alberto Matano in soli 20 minuti...": a Mediaset è un bel problema

20 gennaio 2021 a

“Barbara d’Urso che si fa battere da Alberto Matano in onda solo per venti minuti. Così è dura”. È questo il commento di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano sempre molto attento e ben informato sulle dinamiche del mondo della televisione italiana. Guardando i dati degli ascolti inerenti alla giornata di ieri, martedì 19 gennaio, balza immediatamente all’occhio un dato molto particolare: La Vita in Diretta nel formato “short” (ha poi dato la linea a Rai Parlamento Speciale) ha raccolto 2 milioni e 636mila spettatori pari al 14,4% di share e ha vinto anche stavolta lo scontro diretto con Pomeriggio 5, seppur durato pochi minuti. La d’Urso anche senza concorrenza non è infatti riuscita ad andare oltre il 13,7% con 1 milione e 956mila spettatori nella prima parte e il 14,1% con 2 milioni e 318mila spettatori nella seconda.

